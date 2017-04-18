Никита Зайцев: Вышел в самое пекло и был виноват в первом голе, но потом сделал несколько полезных вещей
Защитник «Торонто»
Никита Зайцев оценил свою игру в третьем матче серии первого раунда плей-офф
НХЛ с «Вашингтоном» (4:3 OT), в котором он вернулся на
лед после травмы.
«Я вышел после травмы, поэтому потребовалось какое-то время, чтобы полноценно войти в игру. В конце первого периода уже начал чувствовать себя значительно увереннее. Так получилось, что в самом начале я вышел в самое пекло и был виноват в первой пропущенной шайбе. Во втором моменте тоже должен был играть плотнее, но затем сделал несколько полезных вещей.
Большинство пять на три было ключевым моментом этой встречи. Мы справились с задачей, что было крайне важно. В НХЛ никто никому просто так отдавать не будет. Здесь все команды сражаются до последнего, поэтому я, конечно же, ожидал, что борьба в серии будет очень плотной. Голы Овечкина и Кузнецова? Для меня самое главное это то, что мы одержали победу», – приводит слова Зайцева официальный сайт НХЛ.
Напомним, в регулярном чемпионате Зайцев не пропустил ни одного матча, но в последней игре перед стартом плей-офф получил травму, из-за которой пропустил первые две игры серии с «Вашингтоном».
Четвертый матч серии пройдет 19 апреля также на льду «Торонто».
Матч
Торонто - Вашингтон - 4:3 О.Т. (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Бэкстрём (Оши, Шмидт), 2:43 (0:1). Овечкин (Бэкстрём, Оши), 4:49 (0:2). Мэттьюз (Райлли), 14:08 (1:2). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 25:39 (1:3). Кадри (Комаров), 35:13 (2:3). Нюландер (Мэттьюз, Хаймэн), 39:20 (3:3). Бозак (Кадри, Райлли), 61:37 (4:3 - бол.).
Место и дата
18 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция