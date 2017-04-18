Юрий Леонов: В СКА и не скрывают, что это базовый клуб для сборной

Бывший тренер СКА Юрий Леонов прокомментировал порталу Sobesednik.ru победу бывших подопечных в розыгрыше Кубка Гагарина.

- СКА и не скрывают того, что это базовый клуб для сборной. Не просто так там работает главный тренер сборной – Олег Знарок. Если продолжится тенденция и со всех команд и дальше будут собираться игроки и везтись в СКА, это будет выглядеть странно. Раньше похожая ситуация была у ЦСКА, который был армейской командой и лучших игроков просто призывал в армию. Но сейчас-то все на контрактах. Тебя просто так не могут забрать – приходится доплачивать.

Потолок зарплат для игроков КХЛ составляет 950 миллионов рублей на команду, но, кажется, и этот рубеж для СКА преодолим. По данным СМИ, совокупный годовой доход только двух звезд клуба – Павла Дацюка и Ильи Ковальчука – насчитывает 600 миллионов. По правилам лиги выходить за лимит не запрещено – нужно всего лишь «отслюнявить» 20%. А за этим дело не станет, - заявил Леонов.

Напомним, СКА выиграл финальную серию Кубка Гагарина-2017 у магнитогорского «Металлурга» со счетом 4-1.







