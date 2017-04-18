Шамиль Газизов: Гончаренко знает «Уфу» от и до

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о подготовке команды к матчу 24-го тура премьер-лиги с ЦСКА.

«Мы готовимся в нормальном режиме. Те ребята, что были «сломаны», вернулись в общую группу. Сейчас вот Игбун тренируется. Мы не думаем о еврокубках, все мысли только о предстоящей игре.

Сыграть против действующего чемпиона престижно, а между нашими клубами есть определенная связь. Виктор Михайлович (Гончаренко) знает «Уфу» от и до. Интересно будет посмотреть за его противостоянием с Сергеем Семаком», – приводит «Р-Спорт» слова Газизова.

Напомним, в зимнюю паузу Гончаренко, тренировавший «Уфу», возглавил ЦСКА. А на его место в клуб пришел Сергей Семак, ранее входивший в тренерский штаб «Зенита».

Матч «Уфа» – ЦСКА пройдет 21 апреля на стадион «Нефтяник». Начало – 17:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча