Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Реактор- : -Красная Армия
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Лестер Сити- : -Атлетико
Футбол  Метц- : -ПСЖ
Хоккей  Чехия (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Реал- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владелец команды «Форс Индия» арестован британской полицией

Источник:  The Times of IndiaКомментарии

Магнат Виджай Маллья, владеющий командой «Формулы-1» «Форс Индия», арестован в Великобритании.

61-летний Маллья находится вне закона на родине после того, как индийские банки попытались через суд взыскать 1,4 млрд долларов, которые должна принадлежащая Виджаю авиакомпания Kingfishe.

В феврале текущего года Центральное бюро расследований обвинило Маллью в незаконном выводе из Индии 2,54 млрд рупий, после чего Индия потребовала у Великобритании экстрадиции бизнесмена.

Теперь британский судья должен решить, удовлетворять ли данное ходатайство.

Команда «Форс Индия» дебютировала в «Формуле-1» в сезоне 2008 года. Ныне ее пилотами являются француз Эстебан Окон и мексиканец Серхио Перес.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В Сочи завершается подготовка инфраструктуры к этапу Формулы-1В Сочи завершается подготовка инфраструктуры к этапу Формулы-1На автодроме в Сочи завершается подготовка инфраструктуры к российскому этапу Формулы-1, который пройдет с 27 по 30 апреля, сообщает пресс-служба «Сочи Автодром».Сайнс оштрафован на три позиции на стартовой решетки следующей гонкиПилот команды «Торо Россо» Карлос Сайнс оштрафован потерей трех мест на стартовой решетке в следующей гонке за аварию на Гран-при Бахрейна. Также Сайнс получил два штрафных балла, теперь у него их семь.Лэнс Стролл: Конечно, я расстроенПилот команды «Уильямс» Лэнс Стролл поделился впечатлениями после Гран-при Бахрейна. Напомним, что он не сумел финишировать.Фелипе Масса: Сегодняшний результат – словно победаПилот команды «Уильямс» Фелипе Масса поделился впечатлениями после Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял шестое место.Эстебан Окон: Приятно заработать еще одно очкоПилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился впечатлениями после Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял десятое место.Серхио Перес: Я очень горжусь своей командойПилот команды «Форс Индия» поделился впечатлениями после Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял седьмое место.Кими Райкконен: Я ужасно стартовалПилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями после Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял четвертое место.Даниил Квят: Ужасный первый круг, я оказывался в ненужное время в ненужном местеРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги гонки Гран-при Бахрейна, в которой он пришел к финишу 12-м.Валттери Боттас: С самого начала у меня возникли проблемы с темпомПилот «Мерседеса» Валтери Боттас подвел итоги гонки Гран-при Бахрейна, в которой он пришел к финишу третьим.Льюис Хэмилтон: Пять штрафных секунд мне дорого обошлисьПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги гонки Гран-при Бахрейна, в которой он финишировал вторым.Себастьян Феттель: C самого старта я чувствовал, что машина быстраНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги победной для себя гонки Гран-при Бахрейна.Себастьян Феттель – победитель Гран-при Бахрейна, Квят – 12-йПилот «Феррари» Себбатьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Бахрейна.Нико Росберг: Рад, что у Валттери все идет хорошоДействующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг поздравил пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса с первым поулом в карьере.Берни Экклстоун: «Формулу-1» снова могут продатьБывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился своими предположениями о возможном будущем самой престижной гоночной серии.Макс Ферстаппен: Мой финальный круг испортил МассаПилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял шестое место.Даниэль Риккардо: Мы добились хорошего прогресса за неделюПилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял четвертое место.Эстебан Окон: 14-я позиция меня не радуетПилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял 14-е место.Серхио Перес: Мне не повезло с желтыми флагамиПилот команды «Форс Индия» поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бахрейна. Напомним, что он занял 18-е место.Льюис Хэмилтон: Я снимаю шляпу перед БоттасомПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он стал вторым, а его партнер по команде Валттери Боттас впервые в карьере завоевал поул.Даниил Квят: Мы должны были легко проходить в третий сегментРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он показал 11-й результат.
Хоккей
Юрий Леонов: В СКА и не скрывают, что это базовый клуб для сборной
Хоккей
Владислав Третьяк: Не представляю ситуацию, при которой звезды НХЛ поедут на Игры, вопреки позиции лиги
Футбол
Футболист «Уфы» Ванек подозревается в покупке наркотиков в Чехии
Футбол
Константин Генич: Повторить трюк матча с «ПСЖ» «Барселоне» не удастся хотя бы потому, что теперь речь идет о «Ювентусе»
все новости
Форс Индия
Форс Индиякалендарьстатистика
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости