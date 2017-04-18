Владелец команды «Форс Индия» арестован британской полицией

Магнат Виджай Маллья, владеющий командой «Формулы-1» «Форс Индия», арестован в Великобритании.

61-летний Маллья находится вне закона на родине после того, как индийские банки попытались через суд взыскать 1,4 млрд долларов, которые должна принадлежащая Виджаю авиакомпания Kingfishe.

В феврале текущего года Центральное бюро расследований обвинило Маллью в незаконном выводе из Индии 2,54 млрд рупий, после чего Индия потребовала у Великобритании экстрадиции бизнесмена.



Теперь британский судья должен решить, удовлетворять ли данное ходатайство.

Команда «Форс Индия» дебютировала в «Формуле-1» в сезоне 2008 года. Ныне ее пилотами являются француз Эстебан Окон и мексиканец Серхио Перес.

