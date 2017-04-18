Константин Генич: Убежден, что «Атлетико» пройдет «Лестер»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Лестер» - «Атлетико».

- Обе команды в чем-то друг на друга похожи: действуют по идентичным схемам. Просто «Атлетико» сильнее. С «Осасуной» Диего Симеоне выставил смешанный состав и в итоге победил 3:0, а в концовке его команда умудрилась не забить два пенальти. А вот «Лестер» основным составом мучился с «Кристал Пэлас»: вел 2:0, но сыграл 2:2, а мог и проиграть. В общем, в плане функциональной готовности у «Атлетико» будет небольшое преимущество.

1:0 в первом матче – тоже хороший задел, который, я убежден, поможет «Атлетико» пройти дальше. Весь вопрос в том, когда они забьют. А в том, что их гол случится, я практически не сомневаюсь, - написал Генич в своей колонке на «Матч ТВ».

Напомним, что первая игра завершилась победой «Атлетико» со счетом 1:0. Ответный матч состоится сегодня в 21:45 в Англии.