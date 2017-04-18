Эркка Вестерлунд: «Салават» будет играть в агрессивный хоккей

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал, в какой хоккей будет играть его клуб.

- Я очень люблю активный хоккей, агрессивную игру. Прежде всего, хоккей - командный вид спорта. Нужно научиться играть как команда и всегда опережать соперника. Нам нужно научить игроков взаимодействию и в атаке, в и защите. Перед нами стоит задача подбора игроков. Персоналу предстоит научиться работать в России, перестроиться. Но мы с радостью готовы делать это в Уфе, - сказал тренер.

Напомним, Вестерлунд подписал контракт с «Салаватом Юлаевом» 24 марта. Соглашение рассчитано на два года. Ранее в КХЛ он работал с «Йокеритом» (2014-2016).

В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» занял шестое место и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах серию с «Ак Барсом».