Штефан Эффенберг: «Бавария» в Мадриде должен превзойти сама себя
Бывший капитан «Баварии» Штефан Эффенберг поделился ожиданиями от ответного матча команды с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Всем одиннадцати футболистам нужно превзойти самих себя и держать в голове лишь одну мысль: ничего еще не решено. Мы — «Бавария», и мы всегда способны изменить ход событий, — заявил Эффенберг.
«Бавария» в первом матче уступила королевскому клубу со счетом 1:2.
Ответная встреча состоится сегодня в Мадриде.
Матч
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
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