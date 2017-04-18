Штефан Эффенберг: «Бавария» в Мадриде должен превзойти сама себя

Константин Генич: Повторить трюк матча с «ПСЖ» «Барселоне» не удастся хотя бы потому, что теперь речь идет о «Ювентусе»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что «Барселона» не сможет пройти «Ювентус» в четвертьфинале Лиги чемпионов.