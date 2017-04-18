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В честь Казаченка могут переименовать стадион в Колпино

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Глава администрации Колпинского района Петербурга Анатолий Повелий  прокомментировал возможное переименование стадиона в Колпино в честь Владимира Казаченка.

- Вопросы с переименованием стадиона в Колпино в честь Владимира Казаченка должны решаться не в высоких кабинетах. У нас существует практика рассмотрения таких вопросов на общественном совете при администрации, куда входят почетные жители города. Рассмотреть этот вопрос возможно. Но также мы рассчитываем в ближайшее время завершить строительство квартала, где хотели бы увековечить память бывшего игрока СКА Николая Дроздецкого, Владимира Казаченка и других наших именитых спортсменов, - передает слова Повелия корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Владимир Казаченок скончался 26 марта на 65-м году жизни.

Казаченок занимал пост директора футбольной академии «Зенита», возглавлял сборную Петербурга на турнире среди футболистов до 17 лет - Мемориале Гранаткина. В качестве главного тренера он работал в «Химках», «Смене-Зенит», «Динамо СПб» и «Светогорце» и эстонском «Калеве». 

Свою игровую карьеру Казаченок провел в «Зените» (1971-1975, 1979-1983) и московском «Динамо» (1976-1978). В составе петербургского клуба нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата СССР (1980), вместе с бело-голубыми стал обладателем Кубка СССР (1977).

100 голов и Кержаков. Почему Ленинград и Петербург так любил Владимира Казаченка

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