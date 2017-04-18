Терри намерен продолжить карьеру в премьер-лиге

Капитан «Челси» Джон Терри, покидающий клуб по окончании сезона, рассчитывает продолжить карьеру в одном из английских клубов.

«Челси» предлагал Терри остаться в клубе в случае завершения карьеры, однако защитник твердо намерен поиграть как минимум еще один сезон.

В зимнее трансферное окно 36-летний Терри пользовался большим спросом среди английских клубов.

По данным Daily Mail, в услугах защитника были заинтересованы десять представителей премьер-лиги, включая «Вест Бромвич, «Сток Сити» и «Борнмут».

Напомним, с учетом школы Терри провел в «Челси» 22 года и сыграл в 713 матчах, в том числе в 578 – в роли капитана.