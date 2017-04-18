Хачанов обыграл Маю в первом круге турнира в Монте-Карло
Россиянин Карен Хачанов пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
В первом раунде теннисист обыграл француза Николя Маю со счетом 6:2, 6:4.
Встреча продлилась 1 час 25 минут. Во втором круге Хачанов встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP
Призовой фонд - 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия) - Николя Маю (Франция) - 6:2, 6:4
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически