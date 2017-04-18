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Хачанов обыграл Маю в первом круге турнира в Монте-Карло

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Карен Хачанов пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

В первом раунде теннисист обыграл француза Николя Маю со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 25 минут. Во втором круге Хачанов встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP

Призовой фонд - 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг 

Карен Хачанов (Россия) - Николя Маю (Франция) - 6:2, 6:4 

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