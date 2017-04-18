Владимир Плющев: Предыдущие сезоны КХЛ в плане судейства были «почище»
Бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев дал оценку работе судей в плей-офф Кубка Гагарина-2017.
- Даже с учетом нового регламента, который практически не дал ни арбитрам, ни руководителям команд что-либо комментировать в процессе игр, такого обсуждения судейства в прессе и хоккейных кругах никогда не было. Считаю, что предыдущие сезоны в плане судейства были «почище».
Защитники СКА уделили большое внимание тройке Мозякин - Коварж - Зарипов, даже чересчур большое - что-то специально недосматривали судьи, в чем я не сомневаюсь. Судейские ошибки были и, возможно, в чью-то пользу, но ошибки арбитров всегда случаются в пользу одной или другой команды, - заявил Плющев.
Напомним, в финальной серии плей-офф КХЛ СКА переиграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4-1.