Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Реактор- : -Красная Армия
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Лестер Сити- : -Атлетико
Футбол  Метц- : -ПСЖ
Хоккей  Чехия (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Реал- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арсен Венгер: Играть на молодежном Евро – не лучший вариант для Бельерина

Источник:  The IndependentКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер посоветовал защитнику команды Эктору Бельерину не выступать за молодежную сборную Испании на Евро (U21).

«Это не лучший вариант после длинного сезона. Ему нужно отдохнуть и подготовиться к следующему сезону. Испанцы любят играть за свою страну. Думаю, он поедет в сборную, так как ему это нравится.

После травмы он пока не вышел на свой уровень. Думаю, он до сих пор испытывает болезненные ощущения в голеностопе», – приводит The Independent слова Венгера.

Напомним, финальный турнир Евро-2017 (U21) пройдет 16-30 июня в Польше. На групповом этапе сборная Испании сыграет с Македонией (17 июня), Португалией (20 июня) и Сербией (23 июня).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Конспекты Венгера, ошибки Санчеса. Почему снова начал побеждать «Арсенал»Конспекты Венгера, ошибки Санчеса. Почему снова начал побеждать «Арсенал»Обозреватель «Советского спорта» о том, как «Арсенал» прервал катастрофическую выездную сериюТерри намерен продолжить карьеру в премьер-лигеКапитан «Челси» Джон Терри, покидающий клуб по окончании сезона, рассчитывает продолжить карьеру в одном из английских клубов.Петер Шмейхель: Неважно, кто сильнее - мой сын или ОблакБывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Лестером».Реднапп возглавил «Бирмингем»Английский специалист Гарри Реднапп назначен на пост главного тренера «Бирмингема», сообщает официальный твиттер клуба.«Интер» готов предложить Конте и Симеоне 50 миллионов евро за пять лет«Интер» не оставляет попыток уговорить возглавить команду Антонио Конте или Диего Симеоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.«Эвертон» хочет 100 миллионов фунтов за Лукаку«Эвертон» рассчитывает сделать из форварда Ромелу Лукаку самого дорогого игрока мира, сообщает The Liverpool Echo. 23-летний бельгиец отказался продлевать контракт с «ирисками» в надежде перейти в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов.Шайбы Овечкина и Кузнецова и победа «Арсенала» в АПЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.«Арсенал» на выезде переиграл «Мидлсбро»В заключительном матче 33-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Мидлсбро» со счетом 2:1.«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести одного из лидеров «Атлетико»Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник-Феррейра Карраско может перебраться в чемпионат Англии.Андер Эррера: На мой взгляд, Азар – лучший игрок премьер-лиги в этом сезонеПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера считает, что приз, как лучшему игроку АПЛ в этом сезоне должен получить хавбек «Челси» Эден Азар.«Манчестер Юнайтед» продаст Мату, если осуществит трансфер полузащитника «Бенфики»Бразильский полузащитник «Бешикташа» Андерсон Талиска, права на которого принадлежат «Бенфике», может перебраться в «Манчестер Юнайтед».«Мидлсбро» – «Арсенал». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Мидлсбро» и лондонского «Арсенала» на матч 33-го тура АПЛ, который состоится сегодня и стартует в 22.00 мск.«Брайтон» досрочно и впервые в истории вышел в АПЛ«Брайтон» обыграл «Уиган» (2:1) в матче 43-го тура чемпионшипа и досрочно гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.«Обдумав предложение «Челси», я решил уйти». Терри прощается с лондонским клубом«Обдумав предложение «Челси», я решил уйти». Терри прощается с лондонским клубом«Советский спорт» приводит прощальные слова 35-летнего защитника, который провел в лондонском клубе больше 20-ти лет.Официально: Джон Терри покинет «Челси» по окончании сезонаКак сообщает Sky Sports со ссылкой на представителей «Челси», капитан лондонского клуба Джон Терри покинет стан «синих» грядущим летом.Гари Невилл: В матче с «МЮ» Конте был подавлен, ему не хватило веры в себяБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, высказался о поведении наставника «Челси» Антонио Конте во время матча с «МЮ» в 33-м туре АПЛ.Карим Бензема: Азар стал бы хорошим приобретением для «Реала»Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал информацию о возможном трансфере в испанский клуб полузащитника «Челси» Эдена Азара.Букмекеры не верят в «Мидлсбро» в матче «Арсеналом»Букмекерские конторы выставили котировки на матч 33-го тура чемпионата Англии, в которой «Мидлсбро» примет «Арсенал».Защитник «Шальке» Колашинац выбирает между «Арсеналом» и «Миланом»«Милан» включился в борьбу за защитника «Шальке» Сеада Колашинаца, о предстоящем переходе которого в «Арсенал» было объявлено, как о деле решенном.Моуринью велик. Три доказательства из матча «МЮ» - «Челси»Моуринью велик. Три доказательства из матча «МЮ» - «Челси»С третьей попытки «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обыграл «Челси» Антонио Конте - 2:0.
Хоккей
Юрий Леонов: В СКА и не скрывают, что это базовый клуб для сборной
Хоккей
Владислав Третьяк: Не представляю ситуацию, при которой звезды НХЛ поедут на Игры, вопреки позиции лиги
Футбол
Футболист «Уфы» Ванек подозревается в покупке наркотиков в Чехии
Футбол
Константин Генич: Повторить трюк матча с «ПСЖ» «Барселоне» не удастся хотя бы потому, что теперь речь идет о «Ювентусе»
все новости
Испания (U-21)
Испания (U-21)календарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Эктор Бельерин
Эктор Бельеринвсе новости
Чемпионат Европы U-21
Чемпионат Европы U-21таблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости