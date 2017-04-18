Арсен Венгер: Играть на молодежном Евро – не лучший вариант для Бельерина
Главный тренер «Арсенала»
Арсен Венгер посоветовал защитнику команды Эктору Бельерину не выступать за
молодежную сборную Испании на Евро (U21).
«Это не лучший вариант после длинного сезона. Ему нужно отдохнуть и подготовиться к следующему сезону. Испанцы любят играть за свою страну. Думаю, он поедет в сборную, так как ему это нравится.
После травмы он пока не вышел на свой уровень. Думаю, он до
сих пор испытывает болезненные ощущения в голеностопе», – приводит The Independent слова
Венгера.
Напомним, финальный турнир Евро-2017 (U21) пройдет 16-30 июня в Польше. На групповом этапе сборная Испании сыграет с Македонией (17 июня), Португалией (20 июня) и Сербией (23 июня).
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