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Арьен Роббен: Верим в успех на «Бернабеу», все по-прежнему в руках «Баварии»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вингер «Баварии» Арьен Роббен убежден в том, что его команде по силам пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на неудачу в первой игре с мадридским «Реалом».

- Мы по-прежнему верим в успех и в то, что на «Бернабеу» все может сложиться как нужно. Наша судьба по-прежнему в наших руках, - заявил Роббен.

Напомним, «Бавария» в первом матче уступила королевскому клубу со счетом 1:2.

Ответная встреча состоится сегодня в Мадриде.

Матч

Реал - Бавария

Место и дата

18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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