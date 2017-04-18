Арьен Роббен: Верим в успех на «Бернабеу», все по-прежнему в руках «Баварии»

Вингер «Баварии» Арьен Роббен убежден в том, что его команде по силам пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на неудачу в первой игре с мадридским «Реалом».

- Мы по-прежнему верим в успех и в то, что на «Бернабеу» все может сложиться как нужно. Наша судьба по-прежнему в наших руках, - заявил Роббен.

Напомним, «Бавария» в первом матче уступила королевскому клубу со счетом 1:2.

Ответная встреча состоится сегодня в Мадриде.