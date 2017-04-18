Арьен Роббен: Верим в успех на «Бернабеу», все по-прежнему в руках «Баварии»
Вингер «Баварии» Арьен Роббен убежден в том, что его команде по силам пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на неудачу в первой игре с мадридским «Реалом».
- Мы по-прежнему верим в успех и в то, что на «Бернабеу» все может сложиться как нужно. Наша судьба по-прежнему в наших руках, - заявил Роббен.
#packmas, @ArjenRobben! #MiaSanMia #RMAFCB 👊 pic.twitter.com/7quMman6CA— FC Bayern München (@FCBayern) 18 апреля 2017 г.
Напомним, «Бавария» в первом матче уступила королевскому клубу со счетом 1:2.
Ответная встреча состоится сегодня в Мадриде.
Матч
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
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