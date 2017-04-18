Спортивный директор «Динамо СПб»: С первого года в ФНЛ задачи выходить в премьер-лигу не будет
Спортивный директор «Динамо СПб» Андрей Орлов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о планах петербургского клуба в случае выхода в ФНЛ.
- Финансово выход в ФНЛ может негативно сказаться на клубе?
- Мы знаем, к чему стремимся. В отличие от некоторых других городов - где принимают бюджет, а потом он вдруг заканчивается - мы знаем, на что рассчитывать. Приблизительный бюджет мы представляем, поэтому мы стремимся в ФНЛ и делаем все для этого.
- Выход московского «Динамо» в премьер-лигу повлияет
на вас?
- Нет, мы абсолютно разные структуры, у нас нет общих учредителей. Наш клуб абсолютно автономен, у нас своя история.
- В случае выхода в ФНЛ «Динамо СПб» будет
приобретать футболистов или продолжит бороться этой же командой?
- Покупать мы никого не будем, рассматриваем только варианты со свободными игроками или арендой футболистов из более сильных команд. Это не будет смена состава на 80 процентов, но точечно усилимся обязательно.
- Многие говорят, что Петербургу нужен второй клуб в
чемпионате России. У вас есть план выхода в премьер-лигу?
- Наш коллектив сформировался полтора года назад, практически все люди не знают, как там в ФНЛ. Поэтому с первого года у нас не будет задачи сразу выходить в РФПЛ, но будем действовать постепенно, шаг за шагом, - сказал Орлов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Огонь в ПФЛ: Точилин побеждает Хохлова, а фанаты бросают файеры на газон
Напомним, «Динамо СПб» выступает в зоне «Запад» второго дивизиона. После 19 туров команда Александра Точилина лидирует в турнирной таблице с 46 очками, отрыв от идущего на втором месте «Долгопрудного» составляет семь баллов.
Следующий матч петербуржцы проведут 22 апреля дома против тверской Волги.