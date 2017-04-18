M-1 Challenge 76. Украинец Лягу сразится против россиянина Местоева
22 апреля в Назрани пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 76. В его рамках состоится бой между чемпионом Украины по панкратиону Анатолием Лягу (Украина, 5-1) и двукратным чемпионом России по карате Абубакаром Местоевым (Республика Ингушетия, 4-0).
Анатолий является примером яркого универсала – на его счету есть как победы нокаутом от хай-кика, так и сдачей соперника от удушающего приема. В его активе пять побед в шести боях на арене профессиональных смешанных единоборств а также титулы чемпиона Украины по панкратиону и призера чемпионата Украины по смешанным боевым единоборствам.
Изначально в этом поединке должен был принимать участие другой боец, представляющий Республику Ингушетия. Но буквально два дня назад Лом-Али Нальгиев получил травму и в экстренном порядке на бой выйдет Абубакар Местоев, который месяц назад провел яркий победный бой на турнире M-1 Challenge 75.
Этот бой станет десятым и последним добавленным в файт кард турнира, который состоится на арене Дворца Спорта «Магас» имени Берда Евлоева. Оба бойца настроены на победу и умеют дарить публике зрелищные поединки.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Бой
за временный титул чемпиона M-1 Challenge в
легчайшем весе
Алексей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 12-2 - Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 6-0
(До
65,8 кг), Хелитон Давелла (Бразилия), 15-5 -
Хамзат Далгиев (Республика Ингушетия),
8-1
(До
65,8 кг) Диего Давелла (Бразилия), 18-5 - Тимур
Нагибин (Новый Поток и клуб Боец), 8-2
(До
61,3 кг), Фабрисио Саррафф (Бразилия), 21-9
- Сергей Морозов (Казахстан), 7-3
(До
93 кг), Рене Хоппе (Германия), 6-0 - Илья
Бочков (Сечь PRO), 2-0
(До
77 кг), Хавьер Фуэнтес (Испания), 9-3 - Хамзат
Сакалов (Республика Ингушетия), 4-2
(До
70,3 кг) Анатолий Лягу (Украина), 5-1 - Абубакар
Местоев (Республика Ингушетия), 4-0
(До
65,8 кг), Эльнур Велиев (Украина), 6-0-1 -
Залимбег Омаров (Fighting Eagle), 7-2-1
(Свыше
93 кг), Евгений Гончаров (Легион), 5-2 -
Даниил Арепьев (Олимп), 7-1
(До
77,1 кг), Алексей Валивахин (Украина), 9-5 -
Ингисхан Оздоев (Республика Ингушетия),
3-3