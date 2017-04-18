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M-1 Challenge 76. Украинец Лягу сразится против россиянина Местоева

Источник:  Mix FightКомментарии

22 апреля в Назрани пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 76. В его рамках состоится бой между чемпионом Украины по панкратиону Анатолием Лягу (Украина, 5-1) и двукратным чемпионом России по карате Абубакаром Местоевым (Республика Ингушетия, 4-0).

Анатолий является примером яркого универсала – на его счету есть как победы нокаутом от хай-кика, так и сдачей соперника от удушающего приема. В его активе пять побед в шести боях на арене профессиональных смешанных единоборств а также титулы чемпиона Украины по панкратиону и призера чемпионата Украины по смешанным боевым единоборствам.

Изначально в этом поединке должен был принимать участие другой боец, представляющий Республику Ингушетия. Но буквально два дня назад Лом-Али Нальгиев получил травму и в экстренном порядке на бой выйдет Абубакар Местоев, который месяц назад провел яркий победный бой на турнире M-1 Challenge 75.

Этот бой станет десятым и последним добавленным в файт кард турнира, который состоится на арене Дворца Спорта «Магас» имени Берда Евлоева. Оба бойца настроены на победу и умеют дарить публике зрелищные поединки.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за временный титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе
Алексей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 12-2 - Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 6-0

(До 65,8 кг), Хелитон Давелла (Бразилия), 15-5 - Хамзат Далгиев (Республика Ингушетия), 8-1

(До 65,8 кг) Диего Давелла (Бразилия), 18-5 - Тимур Нагибин (Новый Поток и клуб Боец), 8-2

(До 61,3 кг), Фабрисио Саррафф (Бразилия), 21-9 - Сергей Морозов (Казахстан), 7-3

(До 93 кг), Рене Хоппе (Германия), 6-0 - Илья Бочков (Сечь PRO), 2-0

(До 77 кг), Хавьер Фуэнтес (Испания), 9-3 - Хамзат Сакалов (Республика Ингушетия), 4-2

(До 70,3 кг) Анатолий Лягу (Украина), 5-1 - Абубакар Местоев (Республика Ингушетия), 4-0

(До 65,8 кг), Эльнур Велиев (Украина), 6-0-1 - Залимбег Омаров (Fighting Eagle), 7-2-1

(Свыше 93 кг), Евгений Гончаров (Легион), 5-2 - Даниил Арепьев (Олимп), 7-1

(До 77,1 кг), Алексей Валивахин (Украина), 9-5 - Ингисхан Оздоев (Республика Ингушетия), 3-3

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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