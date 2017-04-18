M-1 Global подписал контракты с новыми бойцами

Экс-чемпион Bellator, ветеран UFC, боец, спорящий за звание самого татуированного в мире MMA, а также два российских проспекта с профессиональными рекордами 8-2-1 и 10-1 – предлагаем вашему вниманию бойцов, совсем недавно поставивших свои автографы под контрактами с M-1 Global.

Самой громкой новостью российского MMA последних недель стало объявление о реванше между двумя экс-чемпионами Bellator – Александром Шлеменко и Брэндоном Хэлси, который состоится 1 июня на турнире M-1 Challenge 79. Американский спортсмен подписал контракт сразу на несколько боев и намерен помимо боя против «Шторма» побороться за титул чемпиона организации.

Еще один участник громкого боя, на этот раз главного события турнира M-1 Challenge 77, соперник Виктора Немкова , ветеран турниров UFC и по совместительству некогда один из основных кандидатов на титульный бой в Октагоне – бразильский боец Ронни Маркес.

Лидер клуба Ural Top Team и команды Рать Руслан Рахмонкулов собрал внушительную коллекцию титулов на чемпионатах России и мира по АРБ и универсальному бою. На профессиональной арене он всего за два года одержал 10 побед в 11 боях. Его дебют в M-1 Global состоится в Оренбурге на турнире M-1 Challenge 78.

Неоднократный победитель турниров Parma Fights и Red City Fights Вадим Малыгин из команды MMA-Север на турнире M-1 Challenge 74 одержал победу красивым нокаутом над бразильским бойцом Денесом Карвальо и заслужил право подписать долгосрочный контракт.

Немецкий тяжеловес Франк Кортц привлекает внимание к своей персона двумя вещами – пушечным ударом чемпиона Германии среди любителей по боксу и татуировками, который покрывают его тело от макушки для пяток. Теперь этот колоритный персонаж будет выступать на турнирах M-1 Global.