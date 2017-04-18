Андрес Иньеста: Нам нужно провести идеальный матч с «Ювентусом»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался об ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Нам нужно сохранять терпение и постараться быть эффективными в атаке. В первом матче мы потерпели тяжелое поражение. Но мы можем посеять сомнения в соперника и попробуем перевернуть ситуацию.

Дани Алвес был одним из лучших приобретений в истории «Барселоны». Он многое сделал для команды.

Не сомневаюсь, что на стадионе будет великолепная атмосфера. Завтра фанаты будут гнать нас. Нам нужно провести идеальную игру: создать максимум голевых моментов и забить голы», – приводит слова Иньесты официальный твиттер «Барселоны».

Напомним, первый матч в Турине завершился победой «Ювентуса» (3:0).

Матч «Барселона» – «Ювентус» пройдет 19 апреля на стадионе «Камп Ноу». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча