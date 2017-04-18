Эшли Янг: Мое будущее? Спросите об этом у Жозе Моуринью

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал информацию об уходе из английского клуба грядущим летом.

Ранее сообщалось, что 31-летний хавбек входит в сферу интересов пяти клубов из премьер-лиги.

«Когда вы не играете, а на носу трансферное окно, слухов и всяких спекуляций просто не избежать. Конечно, я всегда хотел чаще выходить в стартовом составе. Не знаю, что ждет меня в будущем, сейчас я думаю лишь о выступлении за «Манчестер Юнайтед».

В преддверии любого матча мне звонит наш тренер, и я стараюсь сконцентрироваться на матче. Я всегда старался завоевать его доверие, чтобы провести за сезон, как можно больше матчей. Только это важно сейчас.

Несмотря на то, что мне уже 31 год, я очень мотивирован и хочу добиться успеха. Приходится много работать, потому что в такой команде, как «МЮ», нужно выигрывать конкуренцию. У меня еще год по контракту, поэтому у нас будет время обсудить мое положение, но лучше спросите об этом Жозе Моуринью», – заявил Янг, слова которого приводит Sky Sports.

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