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Рэй Уилкинс: Вся эта ситуация оставит на Терри лишь негативный след

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рэй Уилкинс, который работал тренером «Челси», прокомментировал решение капитана «синих» Джона Терри покинуть лондонский клуб по окончании сезона.

Накануне 35-летний англичанин заявил, что клуб предложил ему продлить контракт, однако, он решил грядущим летом перейти в другую команду.

«Уход Терри из «Челси» – это конец целой эпохи. Джон стал настоящей легендой, будучи игроком лондонского клуба, и это справедливо. Он был абсолютной звездой, и ему будет очень сложно смириться с тем, что клуб не предоставил ему достаточной практики в этом сезоне. Думаю, Терри обожает свою команду, он очень любит выступать за «Челси». Мне кажется, что он по-прежнему мотивирован и горит желанием играть, но вот эта ситуация оставит на нем лишь негативный след. 

Терри – отличный парень и настоящий лидер. Думаю, в его услугах будут заинтересованы многие клубы. К тому же, он семейный человек, поэтому он не согласится на переезд в чемпионат Китая. Думаю, MLS – вполне реальный вариант, но я хотел бы, чтобы он остался в премьер-лиге, потому что ему есть еще что показать. 

«Вест Хэм»? Не могу ничего сказать, но одно ясно точно – тот, кто получит Терри, усилится отличным защитником. Уверен, куда бы Терри не пошел, он станет настоящей силой своей команды», – цитирует специалиста talkSPORT.

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