Рэй Уилкинс: Вся эта ситуация оставит на Терри лишь негативный след

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рэй Уилкинс, который работал тренером «Челси», прокомментировал решение капитана «синих» Джона Терри покинуть лондонский клуб по окончании сезона.

Накануне 35-летний англичанин заявил, что клуб предложил ему продлить контракт, однако, он решил грядущим летом перейти в другую команду.

«Уход Терри из «Челси» – это конец целой эпохи. Джон стал настоящей легендой, будучи игроком лондонского клуба, и это справедливо. Он был абсолютной звездой, и ему будет очень сложно смириться с тем, что клуб не предоставил ему достаточной практики в этом сезоне. Думаю, Терри обожает свою команду, он очень любит выступать за «Челси». Мне кажется, что он по-прежнему мотивирован и горит желанием играть, но вот эта ситуация оставит на нем лишь негативный след.

Терри – отличный парень и настоящий лидер. Думаю, в его услугах будут заинтересованы многие клубы. К тому же, он семейный человек, поэтому он не согласится на переезд в чемпионат Китая. Думаю, MLS – вполне реальный вариант, но я хотел бы, чтобы он остался в премьер-лиге, потому что ему есть еще что показать.

«Вест Хэм»? Не могу ничего сказать, но одно ясно точно – тот, кто получит Терри, усилится отличным защитником. Уверен, куда бы Терри не пошел, он станет настоящей силой своей команды», – цитирует специалиста talkSPORT.

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