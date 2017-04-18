Дана Уайт: Бой между Кормье и Джонсом может пройти 29 июля

Глава UFC Дана Уайт заявил, что организация может провести реванш между экс-чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом и нынешним обладателем титула Даниэлем Кормье 29 июля на турнире UFC 214, который состоится в Анахайме.

«Если Джон Джонс готов выступить 29 июля, то его ждет реванш с Даниэлем Кормье», - сказал Уайт в интервью ESPN.

Напомним, что первый поединок между спортсменами состоялся 3-го января 2015 года и завершился победой Джонса единогласным решением судей.