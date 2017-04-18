Елена Слесаренко: Апелляцию в CAS я не подавала, сейчас это непродуктивно

Российская прыгунья в высоту Елена Слесаренко не обжаловала в CAS решение Международного олимпийского комитета об аннулировании ее четвертого места на Олимпиаде в Пекине 2008 года из-за положительных результатов после перепроверки допинг-проб.

- Апелляция в CAS на решение МОК мною не подавалась. Ситуация на сегодняшний день такая, что апелляционное заявление на данный момент просто непродуктивно, поскольку положительных прецедентов не было и финансово это очень затратно. Любое разбирательство требует серьезных финансовых средств. На помощь и поддержку каких-то непонятных структур рассчитывать не приходится, поскольку это лично мое дело, и просто отдавать деньги для того, чтобы проиграть, смысла нет, - цитирует Слесаренко агентство ТАСС.

В ноябре прошлого года МОК сообщил, что аннулировал четвертое место, занятое Еленой на Олимпиаде 2008 года в Пекине, после перепроверки допинг-проб. Кроме Слесаренко, в списке МОК присутствовали еще три российских спортсмена: борец Хасан Бароев лишен серебряной медали, штангисты Хаджимурат Аккаев и Дмитрий Лапиков - бронзовых. В пробах всех четырех российских спортсменов был обнаружен туринабол.













