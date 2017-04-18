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Леонид Вайсфельд: По Кубалику мы думаем, очень сложный вопрос

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд подтвердил интерес к форварду Доминику Кубалику.

«По Кубалику мы сейчас думаем, очень сложный вопрос. Вопрос не в уровне Кубалика, а в лимите на легионеров. Очень хотим получить его. Спортивной проблемы здесь не существует, только финансовая сторона», – приводит ТАСС слова Вайсфельда.

21-летний чешский форвард выступает в Экстралиге за «Пльзень» и в нынешнем сезоне набрал 48 (29+19) очков в 51 матче регулярного чемпионата.

В нынешнем сезоне Кубалик провел шесть матчей за сборную Чехии в Евротуре и набрал 6 (1+5) очков.

В 2013 году «Лос-Анджелес» выбрал Кубалика в седьмом раунде драфта под общим 191-м номером.

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