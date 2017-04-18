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Вилков рассудит «Ростов» и «Спартак», Безбородов – «Уфу» и ЦСКА

Источник:  РФСКомментарии

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

21 апреля (пятница)

«Уфа» (Уфа) – ЦСКА (Москва): судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);

22 апреля (суббота)

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Урал» (Екатеринбург): судья – Алексей Еськов (Москва);

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Спартак» (Москва): судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);

«Терек» (Грозный) – «Анжи» (Махачкала): судья – Роман Галимов (Улан-Удэ);

«Локомотив» (Москва) – «Амкар» (Пермь): судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);

23 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» (Казань): судья – Владимир Москалев (Воронеж);

«Томь» (Томск) – «Оренбург» (Оренбург): судья – Сергей Карасев (Москва);

«Краснодар» (Краснодар) – «Арсенал» (Тула): судья – Алексей Матюнин (Москва).

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