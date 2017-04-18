Вилков рассудит «Ростов» и «Спартак», Безбородов – «Уфу» и ЦСКА

Спортивный директор «Динамо СПб»: С первого года в ФНЛ задачи выходить в премьер-лигу не будет

портивный директор «Динамо СПб» Андрей Орлов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о планах петербургского клуба в случае выхода в ФНЛ.