Вилков рассудит «Ростов» и «Спартак», Безбородов – «Уфу» и ЦСКА
Назначены арбитры и
инспекторы на матчи 24-го тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.
21 апреля (пятница)
«Уфа» (Уфа) – ЦСКА (Москва): судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);
22 апреля (суббота)
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Урал» (Екатеринбург): судья – Алексей Еськов (Москва);
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Спартак» (Москва): судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);
«Терек» (Грозный) – «Анжи» (Махачкала): судья – Роман Галимов (Улан-Удэ);
«Локомотив» (Москва) – «Амкар» (Пермь): судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону);
23 апреля (воскресенье)
«Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» (Казань): судья – Владимир Москалев (Воронеж);
«Томь» (Томск) – «Оренбург» (Оренбург): судья – Сергей Карасев (Москва);
«Краснодар» (Краснодар) – «Арсенал» (Тула): судья – Алексей Матюнин (Москва).