Хаби Алонсо: «Бавария» хочет бороться в Мадриде, мы используем все возможные варианты
Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Нас предстоит по-настоящему большой матч против великолепной команды. Несмотря на то, что первая игра и ее результат далеки от идеала, «Бавария» намерена бороться. Мы используем все возможные варианты. Нужно мобилизовать все ресурсы и полностью выложиться на поле в эти 90 минут. Верю в то, что мы победим, - заявил 35-летний Алонсо.
Напомним, «Бавария» в первом матче уступила королевскому клубу со счетом 1:2.
Ответная встреча состоится сегодня в Мадриде.
Хаби Алонсо завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.
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