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Деметриус Джонсон: UFC виноват в том, что не рекламировал мой поединок против Рейса

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Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории 30-летний американец Деметриус Джонсон обвинил руководство промоушена в том, что оно никак не рекламировало его бой против Уилсона Рейса на турнире UFC on Fox 24.

«При общении со своими фанатами я спросил, видели ли они какую-либо рекламу турнира. Никто не видел. Лишь один парень сказал, что заметил рекламу на канале UFC на YouTube. Я сам не наблюдал никакой рекламы моего поединка против Уилсона Рейса. Никто не знал, что я дерусь. Меня это очень расстроило. Но мне пришлось выкинуть из головы этот факт и продолжить тренироваться. У меня белый пояс по джиу-джитсу. У Рейса — черный. Но мне удалось поймать его на болевой прием. Я горжусь собой», - сказал Джонсон в интервью MMA Hour.

Напомним, что Деметриус Джонсон на турнире UFC on Fox 24 победил Уилсона Рейса болевым приемом в третьем раунде. Это была десятая защита титула чемпиона. По этому показателю Джонсон догнал легендарного Андерсона Силву. Сам Деметриус накануне заявил, что собирается защитить свой пояс, как минимум 15 раз.

На данный момент Джонсон занимает первую строчку в рейтинге бойцов ММА вне весовых категорий. По словам президента UFC Даны Уайта, Деметриус уже сейчас является величайшим бойцом всех времен и народов.

Джонсон провел первый профессиональный поединок 28 апреля 2007 года, победив нокаутом в первом раунде Брэндона Фидса. Всего за свою карьеру «Могучий мышонок» (прозвище Джонсона — прим.ред.) провел 29 поединков, в которых одержал 26 побед, потерпел два поражения (Брэду Пиккетту в 2010 году и Доминику Крузу в 2011 году) и один бой свел вничью (против Яна Макколла в 2012 году).

14 июня 2014 года россиянин Али Багаутинов пытался отобрать у Джонсона пояс чемпиона, но проиграл единогласным решением судей.



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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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