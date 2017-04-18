Массимо Каррера: Сегодня мы поздравим «Спартак», а празднования придержим до конца сезона

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил клуб с 95-летним юбилеем.

«С днем рождения, «Спартак»! Это очень важный день для клуба. Хочу поздравить руководство, ветеранов, игроков, которые позволили «Спартаку» быть великой командой с богатой историей и традицией. «Спартак» можно назвать одной из самых важных команд в России.

У клуба великолепный музей. Те, кто посещает его, дышит историей, переполняется эмоций и может понять, чем является «Спартак».

Мне рассказывали, что «Спартак» – русский «Ювентус». Знаю, что болельщики всегда поддерживают команду. Хочу их поблагодарить за то, что они являются двенадцатым игроком на поле.

Сегодня мы поздравим «Спартак», а празднования придержим до конца сезона», – сказал Каррера в интервью «Матч ТВ».