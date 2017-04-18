WBO не планирует проводить объединительные бои Усика с российскими боксерами

Всемирная боксерская организация не рассматривала возможность объединительного боя чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинца Александра Усика с российскими бойцами.

- Я знаю, что Усик должен провести бой на Украине, но я не знаю о том, против кого именно он будет драться, но с точностью могу сказать, что это не объединительный бой. Организация пока не рассматривала возможность объединительного боя ни с Лебедевым, ни с Гассиевым, - заявил президент WBO Франсиско Валкарсель.

Александр Усик владеет чемпионским поясом WBO в «крузервейте» с осени прошлого года.

Титул IBF принадлежит россиянину Мурату Гассиеву, WBA - его соотечественнику Денису Лебедеву, а пояс WBC в текущем месяце завоевал боксер из Латвии Майрис Бриедис, уверенно победивший в Германии Марко Хука.

