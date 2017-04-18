Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Реактор- : -Красная Армия
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Футбол  Лестер Сити- : -Атлетико
Футбол  Метц- : -ПСЖ
Хоккей  Чехия (U-18)- : -Россия (U-18)
Футбол  Реал- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каб Свонсон: Если бы не Макгрегор, Лобова, вероятно, не было бы в UFC

Комментарии

Американский боец смешанного стиля Каб Свонсон дал комментарий в преддверии поединка против представителя Ирландии Артема Лобова на турнире UFC Fight Night 108.

«Бой против Лобова — это шанс для меня показать хороший бой. Конечно, Артем крутой спортсмен. Он любит атаковать из стойки. Однако, если бы не Конор Макгрегор, то Лобову пришлось бы одержать намного больше побед, чтобы попасть в UFC. Многим людям не нравится, что боец с таким рекордом дерется в лучшем промоушене мира. Мне это тоже не очень приятно. У него много поражений, но, может быть, это связано с тем, что он дрался с парнями из других весовых категорий. Позже, когда он стал тренироваться с хорошими спортсменами и проводить хорошие лагеря, он стал намного лучше. Надеюсь, что в бою со мной он покажет свою лучшую версию», - сказал Свонсон в интервью MMA Hour.

Напомним, что турнир UFC Fight Night 108 состоится 23 апреля в Нэшвилле. Гнлавным поединком бойцовского вечера станет противостояние Каба Свонсона и Артема Лобова.

33-летний Свонсон за свою карьеру в ММА провел 31 поединок, одержал 24 победы и потерпел семь поражений. Свой последний бой он провел 10 декабря против Le Хо Чоя и победил единогласным решением судей.

30-летний Артем Лобов по прозвищу «Русский хаммер» выступает за Ирландию и является спарринг-партнером чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора. За свою профессиональную карьеру Лобов провел 27 поединков, в которых одержал 13 побед, потерпел 12 поражений и один бой свел вничью. Еще один поединок с его участием признан «несостоявшимся».

Свой последний бой Артем провел 19 ноября против Теруто Ишихары и победил единогласным решением судей. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Деметриус Джонсон: UFC виноват в том, что не рекламировал мой поединок против РейсаЧемпион UFC в наилегчайшей весовой категории 30-летний американец Деметриус Джонсон обвинил руководство промоушена в том, что оно никак не рекламировало его бой против Уилсона Рейса на турнире UFC on Fox 24.Дана Уайт: Бой между Кормье и Джонсом может пройти 29 июляГлава UFC Дана Уайт заявил, что организация может провести реванш между экс-чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом и нынешним обладателем титула Даниэлем Кормье 29 июля на турнире UFC 214, который состоится в Анахайме.Топ-8 досрочных побед на турнире The Ultimate Fighter: Redemption (видео)Промоутерская компания UFC опубликовала ролик, посвященный турниру The Ultimate Fighter: Redemption — восемь лучших досрочных побед.M-1 Global подписал контракты с новыми бойцамиЭкс-чемпион Bellator, ветеран UFC, боец, спорящий за звание самого татуированного в мире MMA, а также два российских проспекта с профессиональными рекордами 8-2-1 и 10-1 – предлагаем вашему вниманию бойцов, совсем недавно поставивших свои автографы под контрактами с M-1 Global.M-1 Challenge 76. Украинец Лягу сразится против россиянина Местоева22 апреля в Назрани пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 76.Радмир Габдуллин: С каждым чемпионатом становится все больше думающих и компетентных спортсменовВ Самаре завершился чемпионат Приволжского федерального округа по смешанным боевым единоборствам.Борис Бурзиев: Чемпионами Москвы по ММА стали молодые спортсмены, но среди победителей есть и опытные профессионалыОпределились победители чемпионата Москвы-2017 года по ММАГеннадий Капшай: Мы растем, ММА развивается, а значит мы идем впередВо Обнинске прошел чемпионат Центрального федерального округа по ММА, очередного отборочного этапа чемпионата России по смешанным боевым единоборствам.Этот день в истории. Чемпиону UFC Тайрону Вудли исполнилось 35 лет (видео)Сегодня, 17 апреля, исполнилось 35 лет одному из сильнейших бойцов мира, чемпиону UFC в полусреднем весе американцу Тайрону Вудли.Союз ММА России представит ММА на FIGHT FAN EXPO18 - 20 апреля в Москве на территории Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» пройдет Международная выставка «СПОРТ», – крупнейшее в России мероприятие спортивной индустрии.Хасавюрт, Нэшвилл, Анкасвиль. Календарь турниров ММА на эту неделюХасавюрт, Нэшвилл, Анкасвиль. Календарь турниров ММА на эту неделю«Советский спорт» напоминает любителям ММА о турнирах, которые состоятся на этой неделе.Хабиб Нурмагомедов: В этом году «Спартаку» нет равных, надо это признатьБойцы смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и Михаил Малютин посетили матч 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».Майрбек Хасиев: Магомедов и Ян — бойцы с духом воиновМайрбек Хасиев: Магомедов и Ян — бойцы с духом воиновГлава лиги ACB Майрбек Хасиев ответил на вопросы журналистов после турнира ACB 57, который состоялся в Москве 15 апреля.Как россияне «зарубились» с американцами на турнире UFC и одержали победыКак россияне «зарубились» с американцами на турнире UFC и одержали победыПредставители России проводили поединки против американцев и добились тяжелых побед по очкам.Александр Волков: Есть ли место Нельсону в UFC? Для меня точно естьАлександр Волков: Есть ли место Нельсону в UFC? Для меня точно естьВ воскресенье в Канзас-Сити (США) состоялся турнир UFC On Fox 24, в котором принял участие российский боец Александр Волков.Александр Сарнавский: Нужно сделать выводы от поражения в поединке с ВартаняномБоец смешанного стиля легкой весовой категории Александр Сарнавский после поражения от Эдуарда Вартаняна на турнире ACB 57 заявил, что не знает, когда вернется в строй.Эдуард Вартанян: План на бой с Сарнавским получилось реализоватьБоец ММА Эдуард Вартанян — о поебеде над Александром Сарнавским в рамках турнира ACB 57.Вячеслав Василевский: В бою против Чужигаева выбрал выжидательную тактикуРоссийский боец смешанного стиля средней весовой категории Вячеслав Василевский после победы над Ибрагимом Чужигаевым в рамках турнира ACB 57 заявил, что немного волновался перед схваткой.Девушка дня. Женское лицо ММА Джина КараноДевушка дня. Женское лицо ММА Джина КараноДжина Карано - американский боец ММА и актриса. Карано участвовала в шоу «Американские Гладиаторы».Кровавые битвы. Турнир ACB 57 показал высокий уровень российского ММА (Видео)Кровавые битвы. Турнир ACB 57 показал высокий уровень российского ММА (Видео)Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — о главном, что происходило на турнире ACB 57.
Футбол
Вилков рассудит «Ростов» и «Спартак», Безбородов – «Уфу» и ЦСКА
Футбол
Андрес Иньеста: Нам нужно провести идеальный матч с «Ювентусом»
Футбол
Арьен Роббен: Верим в успех на «Бернабеу», все по-прежнему в руках «Баварии»
Хоккей
Владимир Плющев: Предыдущие сезоны КХЛ в плане судейства были «почище»
все новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства