Каб Свонсон: Если бы не Макгрегор, Лобова, вероятно, не было бы в UFC

Американский боец смешанного стиля Каб Свонсон дал комментарий в преддверии поединка против представителя Ирландии Артема Лобова на турнире UFC Fight Night 108.

«Бой против Лобова — это шанс для меня показать хороший бой. Конечно, Артем крутой спортсмен. Он любит атаковать из стойки. Однако, если бы не Конор Макгрегор, то Лобову пришлось бы одержать намного больше побед, чтобы попасть в UFC. Многим людям не нравится, что боец с таким рекордом дерется в лучшем промоушене мира. Мне это тоже не очень приятно. У него много поражений, но, может быть, это связано с тем, что он дрался с парнями из других весовых категорий. Позже, когда он стал тренироваться с хорошими спортсменами и проводить хорошие лагеря, он стал намного лучше. Надеюсь, что в бою со мной он покажет свою лучшую версию», - сказал Свонсон в интервью MMA Hour.

Напомним, что турнир UFC Fight Night 108 состоится 23 апреля в Нэшвилле. Гнлавным поединком бойцовского вечера станет противостояние Каба Свонсона и Артема Лобова.

33-летний Свонсон за свою карьеру в ММА провел 31 поединок, одержал 24 победы и потерпел семь поражений. Свой последний бой он провел 10 декабря против Le Хо Чоя и победил единогласным решением судей.

30-летний Артем Лобов по прозвищу «Русский хаммер» выступает за Ирландию и является спарринг-партнером чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора. За свою профессиональную карьеру Лобов провел 27 поединков, в которых одержал 13 побед, потерпел 12 поражений и один бой свел вничью. Еще один поединок с его участием признан «несостоявшимся».

Свой последний бой Артем провел 19 ноября против Теруто Ишихары и победил единогласным решением судей.