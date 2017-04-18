Станислав Черчесов: Очень хочется, чтобы «Спартак» сделал последний шаг на пути к чемпионству

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о перспективах «Спартака» в еврокубках.

«Очень хочется, чтобы был сделан последний шаг на пути к чемпионству. У «Спартака» есть все, чтобы проявлять себя и на международной арене. Мы в свое время трижды останавливались в шаге от еврокубков. Хотелось бы, чтобы то, что нам не удалось, сделало другое поколение», – приводит слова Черчесова официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, после 23 туров «Спартак» лидирует в премьер-лиге, опережая ЦСКА на десять очков.

В 24-м туре 22 апреля «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом». Начало матча – 16:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча