Станислав Черчесов: Очень хочется, чтобы «Спартак» сделал последний шаг на пути к чемпионству
Главный тренер
сборной России Станислав Черчесов высказался о перспективах «Спартака» в
еврокубках.
«Очень хочется, чтобы был сделан последний шаг на пути к чемпионству. У «Спартака» есть все, чтобы проявлять себя и на международной арене. Мы в свое время трижды останавливались в шаге от еврокубков. Хотелось бы, чтобы то, что нам не удалось, сделало другое поколение», – приводит слова Черчесова официальный сайт «Матч ТВ».
Напомним, после 23 туров «Спартак» лидирует в премьер-лиге, опережая ЦСКА на десять очков.
В 24-м туре 22 апреля «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом». Начало матча – 16:30 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
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