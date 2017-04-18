Анна Сень: Жеребьевка финал Кубка ЕГФ благоприятная для нас

Правая полусредняя «Ростов-Дона» Анна Сень оценила итоги жеребьевки финала Кубка ЕГФ с «Битигхаймом».

«Считаю, что итоги жеребьевки для нас благоприятные. Очень рада, что Кубок ЕГФ будет разыгран в Ростове-на-Дону, мы будем играть при своих болельщиках. На своей площадке мы выступаем особенно хорошо. Наши болельщики самые лучшие, они нас всегда горячо поддерживают.

«Битигхайм» – хорошая команда, которая по ходу сезона только прибавляла. Это достойный, серьезный соперник, в составе которого есть игроки сборных. Нам надо хорошо подготовиться к финалу Кубка ЕГФ.

Я считаю, что мы достойны стать победителями трофея. Конечно, в первом матче на выезде нашей задачей будет выиграть с комфортным преимуществом, чтобы в ответной встрече играть в свое удовольствие и показать красивый гандбол», – приводит слова Сень официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, первый матч Кубка ЕГФ пройдет 6 или 7 мая в Битигхайме, ответный – 13 мая в Ростове-на-Дону.