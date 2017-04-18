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«МЮ», «Барселона» и «Бавария» ведут борьбу за полузащитника «Аякса»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Sport1, полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может покинуть чемпионат Голландии грядущим летом.

Согласно источнику, на игрока столичного клуба претендует «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что англичане давно следят за игрой 20-летнего хавбека, однако, в борьбу за футболиста вступили мюнхенская «Бавария» и «Барселона». 

При этом источник уверяет, что инициатором перехода ван де Бека был экс-наставник «МЮ» Луи ван Гал, и сейчас клуб не отказывается от идеи приглашения голландца.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 40 матчей, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 2 млн евро, а его контракт с «Аяксом» рассчитан до 2020 года.

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