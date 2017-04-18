Андрей Чесноков: Дзюба обижен на «Спартак», потому и выходит с особым настроем

Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков рассказал, почему Артем Дзюба так хорошо играет против «Спартака».

- Дзюба опять забил «Спартаку». Что скажете?

- Он в последних четырех матчах «Спартаку» забивает. В чем причина? Артем сильно обижен на «Спартак» и потому выходит с особым настоем.

- Гипотетически порассуждаем. В эту команду Дзюба вписался бы?

- Думаю, в России он может перейти в любую команду, но в «Спартак» теперь ему дорога отрезана. Если же говорить про его футбольные качества, то Дзюба сейчас был бы хорошим приобретением для «Спартака».

Напомним, в воскресенье «Спартак» обыграл «Зенит» в Москве со счетом 2:1 и увеличил отрыв от ближайшего преследователя – ЦСКА – на 10 очков.