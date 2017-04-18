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Давид Алаба: Еще ничего не кончено, «Баварии» нужно показать смелость и веру в свои силы

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Защитник «Баварии» Давид Алаба рассказал об ожиданиях перед ответным матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы отдадим все силы. Еще ничего не кончено. Нам нужно продемонстрировать смелость и веру в свои силы.

Это будет очень важно. Мы должны сохранить спокойствие и сосредоточиться на своих сильных сторонах. Мы можем это сделать», – приводит официальный сайт «Баварии» слова Алабы.

Напомним, первый матч в Мюнхене завершился победой «Реала» (2:1). Ответный матч пройдет 18 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча 

Матч

Реал - Бавария

Место и дата

18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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