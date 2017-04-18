Слуцкий будет комментировать матч «Барселона» - «Ювентус» вместе с Арустамяном
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будет комментировать ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» на телеканале «Матч ТВ».
Он будет работать в паре с Нобелем Арустамяном.
Напомним, Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат России.
Первый матч «Ювентус» - «Барселона» в Турине завершился победой итальянского клуба со счетом 3:0. Ответная встреча состоится 19 апреля на «Камп Ноу».
Матч
Место и дата
19 апреля 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция
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