Джон Карлсон: У «Вашингтона» есть время создать свое будущее
Защитник «Вашингтона»
Джон Карлсон подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто»
(3:4 OT).
«Надо забыть об этом и двигаться дальше. Завтра мы разберем игру и станем сильнее.
Надо сделать правильные выводы. Не стоит зацикливаться на прошлом. У нас еще есть время создать наше будущее», – приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.
Напомним, первый матч в Вашингтоне завершился победой «столичных» (3:2 OT), после чего «Торонто» одержал гостевую победу (4:3 OT). Первый матч на льду «кленовых листьев» завершился с таким же счетом.
Четвертый матч серии пройдет 19 апреля также на льду «Торонто».
Матч
Торонто - Вашингтон - 4:3 О.Т. (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Бэкстрём (Оши, Шмидт), 2:43 (0:1). Овечкин (Бэкстрём, Оши), 4:49 (0:2). Мэттьюз (Райлли), 14:08 (1:2). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 25:39 (1:3). Кадри (Комаров), 35:13 (2:3). Нюландер (Мэттьюз, Хаймэн), 39:20 (3:3). Бозак (Кадри, Райлли), 61:37 (4:3 - бол.).
Место и дата
18 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция