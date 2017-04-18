Джон Карлсон: У «Вашингтона» есть время создать свое будущее

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (3:4 OT).

«Надо забыть об этом и двигаться дальше. Завтра мы разберем игру и станем сильнее.

Надо сделать правильные выводы. Не стоит зацикливаться на прошлом. У нас еще есть время создать наше будущее», – приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, первый матч в Вашингтоне завершился победой «столичных» (3:2 OT), после чего «Торонто» одержал гостевую победу (4:3 OT). Первый матч на льду «кленовых листьев» завершился с таким же счетом.

Четвертый матч серии пройдет 19 апреля также на льду «Торонто».