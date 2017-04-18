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Давид Луиз: Причина нашего поражения от «МЮ» кроется не в арбитре

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Защитник «Челси» Давид Луиз прокомментировал эпизод во время матча против «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре АПЛ (0:2). Напомним, в той игре хавбек «красных дьяволов» Андер Эррера, как отметили многие эксперты, сыграл рукой в начале голевой атаки.

«Я видел это, но будем считать, что этого не видел арбитр. Соперники провели контратаку, и, находясь за игроком, ты не можешь фолить, потому что получишь красную карточку. Это нормально, что иногда арбитр видит, а иногда не видит момент, поэтому нельзя осуждать его, поскольку мы сами допускали ошибки в матче.

Причина нашего поражения кроется не в арбитре. Просто наша игра была не на высоте», – цитирует бразильца официальный сайт лондонского клуба.

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