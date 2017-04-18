Патрис Бержерон: Мы очень плохо начали матч, так нельзя играть в плей-офф
Форвард «Бостона»
Патрис Бержерон подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с
«Оттавой» (3:4 OT).
«Мы очень плохо начали игру. Так нельзя играть в плей-офф. Они воспользовались тем, что мы в первом периоде играли не так, как было нужно. Нам пришлось их догонять, но мы справились с этим», – приводит слова Бержерона официальный сайт НХЛ.
Напомним, по ходу матча «Бостон» отыгрался со счета 0:3, забросив три шайбы за 7 минут 46 секунд. Но в овертайме форвард «Оттавы» Бобби Райан забросил решающую шайбу и принес «сенаторам» вторую победу в серии.
Четвертый матч серии пройдет 19 апреля также в Бостоне.
Матч
Бостон - Оттава - 3:4 О.Т. (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Хоффман (Смит, Карлссон), 7:15 (0:1). Брассар (Райан, Сталберг), 7:40 (0:2). Хоффман (Брассар, Уайдмен), 23:42 (0:3 - бол.). Аккиари (Нэш, Лайлс), 26:05 (1:3). Бэкес (Лайлс, Кросс), 26:47 (2:3). Пастрняк (Спунер, МакЭвой), 33:51 (3:3 - бол.). Райан (Террис, Карлссон), 65:43 (3:4 - бол.).
Место и дата
18 апреля 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция