Патрис Бержерон: Мы очень плохо начали матч, так нельзя играть в плей-офф

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Оттавой» (3:4 OT).

«Мы очень плохо начали игру. Так нельзя играть в плей-офф. Они воспользовались тем, что мы в первом периоде играли не так, как было нужно. Нам пришлось их догонять, но мы справились с этим», – приводит слова Бержерона официальный сайт НХЛ.

Напомним, по ходу матча «Бостон» отыгрался со счета 0:3, забросив три шайбы за 7 минут 46 секунд. Но в овертайме форвард «Оттавы» Бобби Райан забросил решающую шайбу и принес «сенаторам» вторую победу в серии.

Четвертый матч серии пройдет 19 апреля также в Бостоне.