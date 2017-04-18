Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Рейнджерс2 : 1Монреаль
Футбол  Барселона- : -Ювентус
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Хоккей  Коламбус5 : 4Питтсбург
Футбол  Монако- : -Боруссия
Хоккей  Торонто- : -Вашингтон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хоккеисты СКА раздали автографы перед гала-матчем в Ледовом дворце

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Перед началом товарищеского матча в честь победы СКА в Кубке Гагарина-2017 прошла автограф-сессия хоккеистов петербургского клуба.

В ней приняли участие все игроки команды, кроме нападающего Ильи Ковальчука. 

Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Напомним, 18 марта в Ледовом дворце состоится празднование победы СКА в Кубке Гагарина. Помимо товарищеского матча, в котором примут участие жены, дети хоккеистов и руководство клуба, пройдет вручение Кубка чемпионов России, который армейцы получат за победу в регулярном чемпионате КХЛ. 

СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова. 

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Кубок наш!»: фотолетопись битвы за главный трофей КХЛ«Кубок наш!»: фотолетопись битвы за главный трофей КХЛСпециальный проект «Советского спорта»: лучшие фото каждого дня плей-офф Кубка ГагаринаКто круче – Кошечкин или Дадонов? Пять главных героев финала Кубка ГагаринаКто круче – Кошечкин или Дадонов? Пять главных героев финала Кубка ГагаринаДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров называет свою версию пятерых лучших игроков финала Кубка Гагарина-2017.В СКА – четверо Ковальчуков! Самый удивительный матч двойных чемпионов (видео)В СКА – четверо Ковальчуков! Самый удивительный матч двойных чемпионов (видео)Расслабленный Знарок, гол вратаря и 26 шайб в сумме – СКА с размахом отметил второй Кубок Гагарина.Вадим Шипачев: У меня есть время подумать. Не забивайте мне голову НХЛВадим Шипачев: У меня есть время подумать. Не забивайте мне голову НХЛФорвард СКА Вадим Шипачев – о победе в Кубке Гагарина и возможном отъезде в НХЛ.«Останусь в СКА, если разрешите». Дацюк жжет на закрытии сезона (видео)«Останусь в СКА, если разрешите». Дацюк жжет на закрытии сезона (видео)Капитан СКА Павел Дацюк – о победе в Кубке Гагарина, игре на ЧМ и фаворитах в плей-офф.«Не в деньгах счастье!» Откровенное интервью президента СКА Геннадия Тимченко«Не в деньгах счастье!» Откровенное интервью президента СКА Геннадия ТимченкоПрезидент СКА Геннадий Тимченко – о победе СКА, мыслях о следующем сезоне и развитии КХЛ.Никита Гусев: СКА стоит прибавлять во всемНападающий СКА Никита Гусев поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина, а также рассказал о готовности сыграть на чемпионате мира.СКА провел чемпионский матч в Ледовом дворце18 апреля в Петербурге прошло чествование СКА – обладателя Кубка Гагарина-2017.Павел Дацюк: Пока не могу сказать, сыграю ли на ЧМ. Идем по плану, который разработан докторамиНападающий СКА Павел Дацюк рассказал о своем состоянии и возможном участии в чемпионате мира.Вадим Шипачев: Попробовать себя в НХЛ или сыграть на Олимпиаде? Это надо обдуматьНападающий СКА Вадим Шипачев поделился мнением о возможном переходе в клуб НХЛ.Коскинен не сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2017Голкипер СКА Микко Коскинен заявил, что из-за небольшой травмы пропустит чемпионат мира во Франции и Германии.Геннадий Тимченко: СКА ведет переговоры с Сергеем КалининымПрезидент СКА Геннадий Тимченко поделился мнением об участии хоккеистов петербургского клуба на Олимпиаде в Пхенчхане, а также рассказал о переговорах с нападающим «Торонто» Сергеем Калининым.Дацюк и Войнов сыграют в товарищеском матче в честь победы СКА в Кубке ГагаринаСтали известны составы команд, которые сыграют в товарищеском матче в честь победы СКА в Кубке Гагарина.Владислав Третьяк: Оценку судейству в КХЛ дал ФазельВладислав Третьяк: Оценку судейству в КХЛ дал ФазельСегодня в офисе Государственной Думы РФ торжественно открылась выставка, посвященная 65-летнему юбилею президента ФХР.Леонид Вайсфельд: По Кубалику мы думаем, очень сложный вопросГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд подтвердил интерес к форварду Доминику Кубалику.«КХЛ, стыдно. Шипачев – симулянт. Ковальчук- подлец, ему надо лицо разбить!»«КХЛ, стыдно. Шипачев – симулянт. Ковальчук- подлец, ему надо лицо разбить!»Резкие слова телекомментатора в прямом эфире, который освещал пятый матч Кубка Гагарина на челябинском канале «ТВ-ИН».Владимир Плющев: Предыдущие сезоны КХЛ в плане судейства были «почище»Бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев дал оценку работе судей в плей-офф Кубка Гагарина-2017.Эркка Вестерлунд: «Салават» будет играть в агрессивный хоккейГлавный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал, в какой хоккей будет играть его клуб.Юрий Леонов: В СКА и не скрывают, что это базовый клуб для сборнойБывший тренер СКА Юрий Леонов прокомментировал порталу Sobesednik.ru победу бывших подопечных в розыгрыше Кубка Гагарина.Минское «Динамо» бьет СКА, а «Куньлунь» выносит «Магнитку». Как вам интрига?Минское «Динамо» бьет СКА, а «Куньлунь» выносит «Магнитку». Как вам интрига?Обозреватель «Советского спорта» фантазирует, каким мог бы быть плей-офф КХЛ, будь в нем такая же сумасшедшая интрига, как сейчас в НХЛ.
Футбол
Игроки «Баварии» после матча с «Реалом» ворвались в судейскую комнату
Теннис
Сборная России по настольному теннису вышла на чемпионат Европы
Хоккей
Сергей Голубович: Чехи – наш соперник с давних времен, ничего не поменялось с тех пор
Футбол
Артуро Видаль: Кашшаи выбил «Баварию» из Лиги чемпионов, до сих пор не могу успокоиться
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина