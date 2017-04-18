Хоккеисты СКА раздали автографы перед гала-матчем в Ледовом дворце

Перед началом товарищеского матча в честь победы СКА в Кубке Гагарина-2017 прошла автограф-сессия хоккеистов петербургского клуба.

В ней приняли участие все игроки команды, кроме нападающего Ильи Ковальчука.

Напомним, 18 марта в Ледовом дворце состоится празднование победы СКА в Кубке Гагарина. Помимо товарищеского матча, в котором примут участие жены, дети хоккеистов и руководство клуба, пройдет вручение Кубка чемпионов России, который армейцы получат за победу в регулярном чемпионате КХЛ.



СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.