«Уралочка», обыграв в родных стенах «Енисей», сравняла счет в серии
Клуб из Свердловской области «Уралочка-НТМК» в рамках второго матча за третье место по итогам женской Суперлиги одержал домашнюю победу над красноярским «Енисеем».
Встреча между командами завершилась со счетом 3:2 (25:20, 25:16, 17:25, 20:25, 15:12).
Таким образом, команда Николая Карполя восстановила равновесие в противостоянии до трех побед. Следующая встреча состоится 24 апреля в Красноярске.
Женщины. Чемпионат России
Суперлига
Серия за 3-е место.
Вторая игра
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Енисей» (Красноярск) – 3:2 (25:20, 25:16, 17:25, 20:25, 15:12)
Счет в серии – 1:1
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