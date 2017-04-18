Мусса Думбия: С первого дня в «Ростове» Бердыев и Калачев надо мной подшучивали

Полузащитник тульского «Арсенала» Мусса Думбия рассказал о том, как он адаптировался в чемпионате России.

- С первого дня в «Ростове» Курбан Бекиевич Бердыев с Тимофеем Калачевым все подшучивали. Вообще почти все приколы в мой адрес связаны с тем, что я как бы олицетворяю сразу двух популярных игроков. Мне такие шутки нравятся, я подыгрываю в таких случаях. Ахмеда Мусу лично не знаю, а вот с Сейду знаком хорошо. Это очень скромный парень, доброжелательный, у него всегда хорошее настроение.

Еще знаю, что он охотно занимается благотворительностью и консультирует молодых игроков в Африке. Бердыев стал для меня вторым отцом, он помог реализовать мои способности, много времени работал со мной индивидуально. В «Ростове» остались друзья, среди которых Дима Полоз и Денис Терентьев. Полоз мне очень нравится, это суперфутболист, люблю смотреть, как он играет, - рассказал Думбия.

Напомним, Мусса Думбия играет за «Арсенал» на правах аренды. В прошлом сезоне он стал серебряным призером чемпионата России в составе «Ростова».

