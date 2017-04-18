Минтранс намерен приостановить в Санкт-Петербурге навигацию из-за Кубка конфедераций

Как сообщают «Вести» со ссылкой на ГТРК «Санкт-Петербург», жители Северной столицы могут остаться на целый месяц без прогулок по рекам и каналам города.

Согласно источнику, проект приказа о частичном запрете навигации подготовили в Минтрансе, поскольку во время Кубка конфедераций в городе будут усилены меры безопасности.

Отмечается, что с 1 июня и до 4 июля предлагают закрыть для маломерных, прогулочных и спортивных судов акваторию Большого и Пассажирского портов Санкт-Петербурга, а также внутренние водные пути города – реки и каналы, по которым курсируют туристические трамвайчики.

При этом сообщается, что исключения сделают только для спасательных судов и тех, кто обслуживает порт, а также водного транспорта оргкомитета Кубка конфедераций. Подобные ограничения хотят установить не только в Петербурге, но и в других городах-организаторах турнира – Москве, Сочи и Казани.