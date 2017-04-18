Джорджио Кьеллини: Игроки «Барселоны» напоминают акул. Если они почуют кровь, то «Ювентусу» конец

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался об ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Мы сделали только половину работы. В матче с «Барселоной» мы должны будем обороняться. Если забьем сами, то это придаст нам уверенности. Мы должны действовать без страха, так как наши соперники напоминают акул. Если они почуют кровь, то нам конец. Нужно держать их подальше от ворот. Луис

Энирке прав в том, что очередной камбэк будет сделать проще, чем в противостоянии с «ПСЖ». Это же простая арифметика. Разумеется, он постарается сделать так, чтобы его команда совершила это еще раз», – приводит слова Кьеллини официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, первый матч в Турине завершился победой «Ювентуса» (3:0).

Матч «Барселона» – «Ювентус» пройдет 19 апреля на стадионе «Камп Ноу». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.