Дацюк и Войнов сыграют в товарищеском матче в честь победы СКА в Кубке Гагарина

Стали известны составы команд, которые сыграют в товарищеском матче в честь победы СКА в Кубке Гагарина.

СКА (белые): Геннадий Тимченко, Роман Ротенберг, Гусев, Шипачев, Дадонов, Хафизуллин, Херсли, Хохлачев, Прохоркин, Плотников, Зубарев, Зуб, Дацюк, Чудинов, Коскинен, Тихонов, Евгения Тихонова, Лев Тихонов, Скрынник, Михаил Кравец.

СКА (синие): Александр Медведев, Андрей Точицкий, Ковальчук, Филипп Ковальчук, Артем Ковальчук, Каролина Ковальчук, Коскиранта, Барабанов, Яковлев, Белов, Елена Белова, Дергачев, Каблуков, Кетов, Платон Кетов, Николай Кетов, Рыков, Рукавишников, Шестеркин, Юдин, Широков, Широкова Юлия, Иванников, Мозес, Войнов, Владимир Колбин, Игорь Бутман.

Напомним, 18 марта в Ледовом дворце состоится празднование победы СКА в Кубке Гагарина. Помимо товарищеского матча, в котором примут участие жены, дети хоккеистов и руководство клуба, пройдет вручение Кубка чемпионов России, который армейцы получат за победу в регулярном чемпионате КХЛ.

СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова.

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.



