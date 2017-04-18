Луис Энрике – фанатам «Барселоны»: Не уходите на 80-й минуте, вы пропустите кое-что важное

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике дал комментарий перед ответным матчем против «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я бы, конечно, предпочел не только иметь пару недель на подготовку, но и сгонять в отпуск на Мальдивы! Но в целом ситуация очень похожа на дуэль с «ПСЖ». С теоретической точки зрения, нам нужно забивать меньше – не четыре гола, а три, если мы хотим сравнять счет по сумме двух встреч. Но я думаю, что у «Ювентуса» голевые моменты обязательно будут, так что наша задача – забить пять.

Если удастся забить быстрый гол, атмосфера на «Камп Ноу» приведет ко второму, а третий уже случится сам собой. В данный момент терять нам нечего. Вариант только один – атаковать, атаковать, атаковать. Затем немного передохнуть и снова идти в наступление.

Болельщикам же хочу сказать – не уходите на 80-й минуте, потому вы точно пропустите кое-что важное. Это еще один вечер, когда можно войти в историю», – цитирует испанского специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч в Турине завершился победой «Ювентуса» (3:0).

Матч «Барселона» – «Ювентус» пройдет 19 апреля на стадионе «Камп Ноу». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.