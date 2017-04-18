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Вице-чемпион мира по легкой атлетике сбежал из расположения сборной Кубы

Источник:  As.comКомментарии

Двукратный серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике в тройном прыжке Педро Пичардо покинул расположение сборной Кубы во время тренировочного сбора в Германии. Об этом сообщает испанское издание AS.

Как сообщает издание, Пичардо не появился на утренней тренировки в пятницу. Предполагается, что он намерен просить убежища в Германии или Испании. Пичардо будет исключен из команды и пропустит чемпионат мира в Лондоне. Так же кубинец не  сможет вернуться на Кубу в течение следующих восьми лет.

Напомним, что Пичардо - трехкратный призер чемпионатов мира, чемпион Панамериканских игр 2015 года, а также чемпион мира среди юниоров 2012 года.
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