Вице-чемпион мира по легкой атлетике сбежал из расположения сборной Кубы

Двукратный серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике в тройном прыжке Педро Пичардо покинул расположение сборной Кубы во время тренировочного сбора в Германии. Об этом сообщает испанское издание AS.

Как сообщает издание, Пичардо не появился на утренней тренировки в пятницу. Предполагается, что он намерен просить убежища в Германии или Испании. Пичардо будет исключен из команды и пропустит чемпионат мира в Лондоне. Так же кубинец не сможет вернуться на Кубу в течение следующих восьми лет.

Напомним, что Пичардо - трехкратный призер чемпионатов мира, чемпион Панамериканских игр 2015 года, а также чемпион мира среди юниоров 2012 года.