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Морган Райли: Настрой помог «Торонто» выиграть третий матч серии с «Вашингтоном»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Защитник «Торонто» Морган Райлли поделился эмоциями от победы в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли над «Вашингтоном» (4:3 ОТ).

- Этот результат говорит о том, что мы способны сражаться. Мы не боимся конкуренции, мы заведены, мы мотивированы, мы хотим выиграть. Ничего не достается легко, для этого надо хорошо поработать, так что мы будем продолжать пахать на каждом участке площадке в следующих матчах серии. В команде есть вера в успех, мы верим в систему нашей игры, верим друг в друга. У нас тут нет слабаков. Не имеет значения, какой счет на табло, мы все равно выходим на лед с одинаковым настроем и стараемся добиться победы. Такой настрой помог «Торонто» выиграть третий матч серии, - приводит слова защитника «Мэйпл Лифс» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после трех матчей серии между «Вашингтоном» и «Торонто» счет 2:1 в пользу  «Мэйпл Лифс». Четвертый матч серии пройдет 19 апреля также на льду «Торонто».

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