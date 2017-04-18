Алоян проведет дебютный бой на профессиональном ринге 11 мая в Кемерово

Россиянин Миша Алоян, ставший призером ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, дебютирует на профессиональном ринге 11 мая в Кемерово.

«Миша Алоян проведет бой 11 мая в Кемерово. В рамках этого же мероприятия пройдет матч 1/4 финала WSB с участием сборной России», – сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе промоутерской компании «Патриот».

Напомним, Алоян на Играх-2016 завоевал серебряную медаль в весовой категории до 52 кг, но в декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что спортсмен из РФ будет лишен этой награды из-за применения запрещенных препаратов. Апелляция россиянина будет рассмотрена 9 мая.

Ранее промоутер боксера из России Умар Кремлев заявил, что Алоян дебютирует на профессиональном ринге поединком с доминиканцем Норберто Хименесом 22 апреля в рамках вечера бокса в Ярославле.

Позже личный тренер спортсмена Эдуард Кравцов заявил, что первый бой Алояна откладывается на неопределенное время из-за переноса вечера бокса.



