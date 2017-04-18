Иван «Vigoss» Шинкарев: В топ-3 The Kiev Major окажутся 2 китайские команды и лишь одна из Европы или Америки

Бывший игрок Virtus.pro и Moscow Five Иван «Vigoss» Шинкарев в интервью порталу Dota2.ru рассказал о своих дальнейших планах и о фаворитах The Kiev Major.



«Пока я продолжу стримить. Тем не менее, на про-сцену еще обязательно ворвусь, чуть позже. Студия аналитики? Интересно, конечно. Но на данный момент мне кажется, что это не моё.



В Virtus.pro верю, однако, по моим прогнозам, в топ-3 The Kiev Major окажутся 2 китайские команды и лишь одна из Европы или Америки (какие? — не скажу). Лично мне нравится стиль игры Team Liquid».



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