Остон Мэттьюз: Нет времени радоваться победам, в среду предстоит очередной бой

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз поделился впечатлениями после победы в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли над «Вашингтоном» (4:3 ОТ).

- Я думаю, что после третьего матча наша уверенность еще выросла, разве может быть иначе Когда вы попадаете в плей-офф, на мой взгляд, турнирная сетка не имеет никакого значения. Все сводится к тому, кто больше хочет победить. Вы сами видите, что все три встречи ушли в овертайм, поэтому можете представить, насколько плотная борьба идет в нашей серии с «Вашингтоном». Нет времени радоваться двум победам, в среду предстоит очередной бой, и мы должны быть к нему готовы, - приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после трех матчей серии между «Вашингтоном» и «Торонто» счет 2:1 в пользу «Мэйпл Лифс». Четвертый матч серии пройдет 19 апреля также на льду «Торонто».