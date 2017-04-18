Фредерик Андерсен: «Вашингтон» вышел на площадку с большей агрессией, но «Торонто» показал характер

Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен прокомментировал победу «Мэйпл Лифс» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона» (4:3 ОТ).

- Несомненно, с каждым матчем растет наша уверенность в собственных силах. Когда вы выигрываете такие встречи, это неизбежно. Дело тут не только в том, что игра была очень плотной, но и в том, что мы смогли дважды вернуться в игру, проигрывая две шайбы. «Вашингтон» вышел на площадку с гораздо большей агрессией, но мы не развалились и показали характер. В защите мы играли неплохо на протяжении всего сезона, так что я не удивлен, что после всех травм и перестановок команда по-прежнему в порядке. Мы все верим друг в друга, и эта вера в конечном итоге приносит результат. В «Торонто» все бьются за себя и за партнера, и это не поменяется, - рассказал вратарь «Мэйпл Лифс» NHL.com/ru.

Напомним, что после трех матчей серии между «Вашингтоном» и «Торонто» счет 2:1 в пользу «Мэйпл Лифс». Четвертый матч серии пройдет 19 апреля также на льду «Торонто».